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AB çevre bakanları benzin ve dizel yasağında uzlaştı

29.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB çevre bakanları, 2035'ten itibaren benzin ve dizel yakıtlı araçlara ruhsat verilmemesinde uzlaştı. Almanya'nın talebiyle izinli araçlar arasına elektrikli otomobillerin yanı sıra e-yakıt kullananlar da dahil olacak.

AB çevre bakanları benzin ve dizel yasağında uzlaştı

AB'ye üye ülkelerin çevre bakanları, 2035 yılından itibaren benzin ve dizelli araçlara ruhsat verilmemesini öngören tasarıda uzlaştı. Ancak Almanya'nın talebi üzerine, 2035'ten itibaren sadece elektrikli değil, e-yakıt kullanan araçların da ruhsat alabilmesi mümkün olacak.

AB Komisyonu'nun geçen yıl yaptığı ve Avrupa Parlamentosu'nun bu ay başında yeşil ışık yaktığı öneri,tüm içten yanmalı motorların yasaklanmasını öngörüyordu. Konu Almanya'da yoğun tartışmalara yol açmış, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller öneriye destek verirken koalisyon ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) e-yakıt gibi teknolojilerin dışlanmamasında ısrarcı olmuştu.

"KARBONDİOKSİT SALMAYAN YAKITLAR" FORMÜLÜ

Almanya bunun üzerine AB Komisyonuna 2035'ten itibaren ruhsat alabilecek taşıtlar için "karbondioksit salmayan yakıtlarla çalışan" formülasyonunu önermişti. Sentetik e-yakıtlar, genellikle su ve karbondioksitten elektrik kullanılarak üretiliyor ve karbondioksit salmıyor. Ancak bu yakıtın çevre dostu olup olmadığı, elektriğin nereden elde edildiğine ve üretim süreçlerinde harcanan enerjiye bağlı.

Almanya'nın Yeşiller partili Çevre Bakanı Steffi Lemke, Lüksemburg'da düzenlenen AB çevre bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, varılan uzlaşının trafikte iklim koruma önlemlerinin artırılması konusunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "AB'ye üye ülkeler, 2035'ten itibaren sadece karbondioksit salmayan otomobil ve hafif ticari araçlara ruhsat verilmesini çok büyük bir çoğunlukla onaylamıştır. Böylece iklim hedeflerine ulaşmamız gerektiği konusunda açık bir sinyal vermiş, otomobil sanayisine de ihtiyaç duyduğu planlama güvencesini sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

TİMMERMANNS: GERÇEKÇİ GÖRÜNMÜYOR AMA AÇIĞIZ

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da çevre bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, otomobil üreticilerinin ezici çoğunluğunun elektrikli otomobillere yatırım yaptığını vurgulayarak, "Ancak AB Komisyonu teknoloji konusunda tarafsız. İstediğimiz şey, otomobillerin karbondioksit salmaması" dedi.

E-yakıtların potansiyeli konusunda temkinli konuşan Timmermans, "Şu an için e-yakıtlar gerçekçi bir çözüm gibi görünmüyor. Ancak üreticiler gelecekte bunun aksini kanıtlayabilirse biz de buna açık olacağız" diye konuştu.

AB çevre bakanlarının vardığı uzlaşının ardından ayrıntıların yeniden AP'de ve üye ülkelerde istişare edilmesi gerekiyor. 2035'ten itibaren benzin ve dizel yakıtlı araçlara ruhsat verilmemesi, AB'nin kapsamlı iklim paketinin bir parçasını oluşturuyor. AB, 2030 yılına kadar karbondioksit salınımını yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor.

AFP / BK,ET

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