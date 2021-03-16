AB-Çin Yatırım Anlaşmasına ABD Tepkisi

Hem ABD hem de Avrupa’da anlaşmayı eleştirenler, Pekin’in Hong Kong’daki demokrasi yanlısı hareketi baskılamaya devam ettiği ve insan hakları örgütlerine göre Çin Komünist hükümetinin bir milyondan fazla Uygur’u gözaltında tuttuğu bir dönemde, anlaşmanın Çin’e Avrupa piyasalarına ayrıcalıklı erişim imkanı vereceği görüşünde.

Tarafların ilk olarak Aralık ayında imzaladığı anlaşma Washington’un da tepkisini çekti. Anlaşmaya varılmadan günler önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan paylaştığı bir Twitter mesajında, Avrupa’ya müzakereleri erteleme çağrısında bulunarak, “Avrupalı ortaklarla Çin’in ekonomik uygulamaları konusundaki ortak kaygılarla ilgili erken aşamada istişare” çağrısında bulundu.

Anlaşmayı eleştiren çevreler, Çin’in Avrupa’da dezenformasyon ve propaganda kampanyaları konusunda gittikçe artan endişeye rağmen, Cuma günü açıklanan AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nın, Çin firmalarına medya sektöründe önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor.

Çin ve Avrupa Birliği arasında geçtiğimiz hafta yapılan yatırım anlaşmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Anlaşma Avrupalılar’ın Çin medyasına ve eğlence sektörüne yatırım yapmasına kısıtlama getiriyor; Çin firmalarının Avrupa firmalarına yatırım yapmasını ise engellemiyor.

Eleştiriler artıyor

Anlaşmanın kabul edilmeden önce çeşitli aşamalardan geçmesi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Medyaya ve eğlence sektörüne yatırım erişimine ilişkin kurallar, bazı Avrupalı milletvekillerinin ve özellikle Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük parti grubuna sahip olan merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) üyelerinden gelen eleştirilerin hedefinde.

Avrupa Halk Partisi yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği komiserlerine “hükümetlerin kontrolunda bulunan ya da hükümetler tarafından fonlanan medya şirketlerinin Avrupalı medya şirketlerini satın almalarını engelleyecek ve AB genelinde geçerli olacak bir sistem geliştirmeleri” çağrısında bulundu.

Çin Avrupalı medya şirketlerine son 10 yıl içinde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. AB yetkilileri yatırım anlaşmasının yalnızca Dünya Ticaret Örgütü koşulları kapsamında AB’nin ve Çin’in üzerinde uzlaşma sağladığı erişim kurallarının çerçevesini çizdiğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu’ndan bir sözcüye göre, anlaşma medya sektöründe Çinli yatırımcılara yeni haklar getirmiyor. Anlaşma koşulları, medya sektöründeki Çinli yatırımcıların Avrupalı yatırımcılarla aynı muameleyi görmesi ve benzer şekilde piyasaya erişim imkanına sahip olmasını öngörüyor. Ancak anlaşma Avrupalı yatırımcılara aynı hakları vermiyor.