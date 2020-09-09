AB Corona Aşısı İçin Türk Bilimadamının Şirketiyle Anlaştı

Dünyanın dört bir yanında ilaç şirketleri Corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirmek için yoğun bir yarış içinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, virüse karşı 169 aşı projesi üzerinde çalışılıyor. Her ne kadar AstraZeneca şirketi aşı gönüllülerinden birinde nedeni belirlenemeyen bir hastalığın ortaya çıkması üzerine çalışmalarına ara verse de bu konuda iddialı diğer şirketlerden bazıları aşının üretimi için son aşamaya gelmiş bulunuyor.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün yapılan bir açıklama sonrasına da gözler Almanya’ya çevrildi. AB Komisyonu, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu BioNtech ile ortağı ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’la yıl sonuna kadar en az 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Üretimin hızına göre bu sayının 300 milyona çıkabileceği de belirtilirken, "BNT162b2 z" adı altında üretilecek aşının 27 AB ülkesine paylaşım ve dağıtımının Komisyon tarafından organize edileceği de haber verildi.
Alman hükümeti, AB ülkelerinin ihtiyacı olan aşıyı tedarik etmek için ortak hareket edileceğini bildirmişti. AB üyesi 27 ülkenin toplam aşı ihtiyacı en az 600 milyon olarak tahmin ediliyor. AB Komisyonu, daha önce İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı üzerinde çalışan AstraZeneca ilaç şirketine 300 milyon aşı siparişi vermiş, ancak burada geliştirilen aşı, bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alınmıştı.
BioNtech kurucusu Uğur Şahin’den açıklama
Bu arada BioNtech Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü’ne aşı izni için önümüzdeki ay başvurunun yapılacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi Prof. Uğur Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa’nın kalbinde bulunan bir şirket olarak, AB Komisyonu’nun bize güvenerek, ön anlaşma yapması bizim için büyük bir başarı ve aynı zamanda şimdiye kadar aldığımız en büyük sipariş" dedi. Amaçlarının etkili ve güvenilir bir aşı üretmek olduğunu ifade eden Şahin, pandemiyi Avrupa’da ve dünyada durdurmayı hedeflediklerini belirterek, "Dünyada sağlık krizine yol açan Corona virüsüne karşı mücadelenin uluslararası toplumun dayanışması ile başarılı olacağını görüyoruz" şeklinde görüş belirtti. Şirket kaynakları, aşının üretimine geçilmesi durumunda, 2021 yılında bir milyar 300 bin doz aşı üretiminin hedeflendiğini duyurdu.
Mainz kentinde bulunan BioNtech şirketi bünyesinde yürütülen aşı çalışmasının üçüncü aşamasına kısa süre önce izin verilmişti. Aşının 30 bin denekle yapılan üçüncü aşamasında, deneklerden alınacak sonuçların etkisi kadar hangi dozajda aşının kullanılması gerektiği de belirlenecek.
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