HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. AB Corona Aşısı İçin Türk Bilimadamının Şirketiyle Anlaştı

AB Corona Aşısı İçin Türk Bilimadamının Şirketiyle Anlaştı

09.09.2020 19:33 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNtech ile ortağı Pfizer’la yıl sonuna kadar 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya vardı

AB Corona Aşısı İçin Türk Bilimadamının Şirketiyle Anlaştı

Dünyanın dört bir yanında ilaç şirketleri Corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirmek için yoğun bir yarış içinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, virüse karşı 169 aşı projesi üzerinde çalışılıyor. Her ne kadar AstraZeneca şirketi aşı gönüllülerinden birinde nedeni belirlenemeyen bir hastalığın ortaya çıkması üzerine çalışmalarına ara verse de bu konuda iddialı diğer şirketlerden bazıları aşının üretimi için son aşamaya gelmiş bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün yapılan bir açıklama sonrasına da gözler Almanya’ya çevrildi. AB Komisyonu, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu BioNtech ile ortağı ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’la yıl sonuna kadar en az 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Üretimin hızına göre bu sayının 300 milyona çıkabileceği de belirtilirken, "BNT162b2 z" adı altında üretilecek aşının 27 AB ülkesine paylaşım ve dağıtımının Komisyon tarafından organize edileceği de haber verildi.

Alman hükümeti, AB ülkelerinin ihtiyacı olan aşıyı tedarik etmek için ortak hareket edileceğini bildirmişti. AB üyesi 27 ülkenin toplam aşı ihtiyacı en az 600 milyon olarak tahmin ediliyor. AB Komisyonu, daha önce İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı üzerinde çalışan AstraZeneca ilaç şirketine 300 milyon aşı siparişi vermiş, ancak burada geliştirilen aşı, bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alınmıştı.

BioNtech kurucusu Uğur Şahin’den açıklama

Bu arada BioNtech Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü’ne aşı izni için önümüzdeki ay başvurunun yapılacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi Prof. Uğur Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa’nın kalbinde bulunan bir şirket olarak, AB Komisyonu’nun bize güvenerek, ön anlaşma yapması bizim için büyük bir başarı ve aynı zamanda şimdiye kadar aldığımız en büyük sipariş" dedi. Amaçlarının etkili ve güvenilir bir aşı üretmek olduğunu ifade eden Şahin, pandemiyi Avrupa’da ve dünyada durdurmayı hedeflediklerini belirterek, "Dünyada sağlık krizine yol açan Corona virüsüne karşı mücadelenin uluslararası toplumun dayanışması ile başarılı olacağını görüyoruz" şeklinde görüş belirtti. Şirket kaynakları, aşının üretimine geçilmesi durumunda, 2021 yılında bir milyar 300 bin doz aşı üretiminin hedeflendiğini duyurdu.

Mainz kentinde bulunan BioNtech şirketi bünyesinde yürütülen aşı çalışmasının üçüncü aşamasına kısa süre önce izin verilmişti. Aşının 30 bin denekle yapılan üçüncü aşamasında, deneklerden alınacak sonuçların etkisi kadar hangi dozajda aşının kullanılması gerektiği de belirlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkatKoronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsün uzun süreli yan etkileri nelerdir? Uzun süreli Covid nedir? Koronavirüste dikkat edilmesi gereken semptomlar
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Sık sık cinsel ilişkiye girmek erken ölüm riskini azaltıyor, ilaç kadar etkili!
Yeni araştırma ortaya koydu! Orgazm...
Koronavirüsten korunmada yeni yöntem: Antiviral destek
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Zatürre aşısı koronavirüsten korumuyor!
Zatürre aşısı koronavirüsten korumuyor!
Ortognatik cerrahi konuşma bozukluklarını düzeltiyor!
Ortognatik cerrahi konuşma bozukluklarını düzeltiyor!
Bu vitamin eksikliğini yaşayan bireylerde koronavirüs daha sık görülüyor
Bu vitamin eksikliğini yaşayan bireylerde koronavirüs daha sık görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.