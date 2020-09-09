AB Corona Aşısı İçin Türk Bilimadamının Şirketiyle Anlaştı

Dünyanın dört bir yanında ilaç şirketleri Corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirmek için yoğun bir yarış içinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, virüse karşı 169 aşı projesi üzerinde çalışılıyor. Her ne kadar AstraZeneca şirketi aşı gönüllülerinden birinde nedeni belirlenemeyen bir hastalığın ortaya çıkması üzerine çalışmalarına ara verse de bu konuda iddialı diğer şirketlerden bazıları aşının üretimi için son aşamaya gelmiş bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bugün yapılan bir açıklama sonrasına da gözler Almanya’ya çevrildi. AB Komisyonu, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu BioNtech ile ortağı ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’la yıl sonuna kadar en az 200 milyon aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Üretimin hızına göre bu sayının 300 milyona çıkabileceği de belirtilirken, "BNT162b2 z" adı altında üretilecek aşının 27 AB ülkesine paylaşım ve dağıtımının Komisyon tarafından organize edileceği de haber verildi.

Alman hükümeti, AB ülkelerinin ihtiyacı olan aşıyı tedarik etmek için ortak hareket edileceğini bildirmişti. AB üyesi 27 ülkenin toplam aşı ihtiyacı en az 600 milyon olarak tahmin ediliyor. AB Komisyonu, daha önce İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı üzerinde çalışan AstraZeneca ilaç şirketine 300 milyon aşı siparişi vermiş, ancak burada geliştirilen aşı, bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alınmıştı.