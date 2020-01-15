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  4. AB'da flaş Libya yorumu: Türkler ve Ruslar çok güçlü bir rol oynuyor

AB'da flaş Libya yorumu: Türkler ve Ruslar çok güçlü bir rol oynuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 01:30 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin şu an Libya konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.

AB'da flaş Libya yorumu: Türkler ve Ruslar çok güçlü bir rol oynuyor

Borell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, "Libya'da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim." ifadesini kullandı.

Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.

"Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümün askeri olmadığını sözlerine ekledi.

(AA)

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