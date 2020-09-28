AB: Dağlık Karabağ'a dışarıdan müdahale kabul edilemez

Rusya ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuğa hazır olduğunu açıkladı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "dışarıdan müdahalenin kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Borrell, Azerbaycan ordusu ile Ermenistan destekli milisler arasındaki çatışmaların tüm Kafkasya bölgesinin istikrarı açısından "ciddi sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu.

AB temsilcisi, bölgedeki aktörlerin, çatışmaların bir topyekûn savaşa dönüşmesini engellemek için "ellerinden geleni yapmaları" gerektiğini sözlerine ekledi.

Borrell, Türkiye'nin Ermeni güçlere karşı savaşmaları için Suriye'den Dağlık Karabağ'a milis gönderdiği yönündeki iddiaları ise doğrulayamacağını söyledi. "Bölgeye Suriyeli milisler ya da başka birlikler gönderildiğine dair iddiaları gördük" diyen Borrell, AB'nin bu iddiaları teyit edecek bulgulara sahip olmadığını belirtti.

Rusya arabuluculuğa hazır

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Kremlin'den de yeni bir açıklama geldi. Açıklamaları TASS haber ajansı tarafından aktarılan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapabileceğini söyledi.