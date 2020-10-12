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AB Dağlık Karabağ'da ateşkesin ihlalinden endişeli

12.10.2020 08:49 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Dağlık Karabağ’da ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyulduğunu açıklayarak tarafları masaya dönmeye çağırdı.

AB Dağlık Karabağ'da ateşkesin ihlalinden endişeli

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ’da ateşkesin ihlal edildiği haberleri üzerine pazar akşamı bir açıklama yaptı.

Borrell, "AB'nin askeri faaliyetlerin devam ettiği, sivil hedeflerin vurulduğu ve sivil ölümlerin olduğu yönünde bölgeden gelen haberlerden son derece endişe duyduğunu" belirtti. Tarafların "ateşkes anlaşmasına tam anlamıyla saygı duyması" gerektiğini vurgulayan Borrell, taraflara Minsk Grubu himayesi altında derhal kapsamlı bir müzakereye başlamaları çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cumartesi akşamı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in Paşinyan'dan Minsk Grubu bünyesindeki müzakereleri kabul etmesini istediği belirtilmişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nda Fransa, ABD ve Rusya bulunuyor. Ancak Minsk Grubu'nun taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu. Minsk Grubu, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların alevlenmesi üzerine geçen hafta tarafları masaya oturtmak için yeni girişimlerde bulunmaya başladı.

Ateşkes hafta sonu bozuldu

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda iki ülke dışişleri bakanları ile yapılan görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ateşkesin süresine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

Ancak hafta sonu bölgeden yine saldırı haberleri gelmeye başladı. Azerbaycan, Ermenistan birliklerinin Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye düzenlediği saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı duyurdu. Ermenistan da Azerbaycan'a saldırı suçlamasında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ve Ermenistan birbirini sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemekle suçluyor. Çatışmalarda şimdiye dek sivillerin de olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın bugün Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

AFP,dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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