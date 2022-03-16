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AB'de Abramovich çatlağı! Yasak getirmeyecekler

16.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Batı'nın yaptırım listesinde olan Rus oligark Abramovich ile ilgili Portekiz bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen tüm yaptırımları uygulayacağını belirten Portekiz, Abramovich'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

AB'de Abramovich çatlağı! Yasak getirmeyecekler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi 21'inci gününde! Ukrayna'ya yönelik işgal nedeniyle Rus oligarklara yaptırım kararı alınmıştı. Portekiz, Rus oligark Abramovich'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANMAYACAK

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen tüm yaptırımları uygulayacağını fakat Abramovich'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle onun ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasayı sıkılaştıracağını fakat yasal değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını açıkladı.

2015'TE VATANDAŞ OLMUŞTU

Rus oligark Roman Abramovich, Sefarad Yahudilerine tanınan haktan faydalanarak 2015'te Portekiz vatandaşı olmuştu.

Yeni yapılacak yasal değişiklikle, Sefarad Yahudisi olup Portekiz vatandaşlığını elde etmek için başvuranların "Portekiz ile etkin bağlantılarının" olduğunu kanıtlamaları gerekecek.

AB devletleri ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Abramovich dahil olmak üzere tüm Rus oligarkların mal varlıklarını dondurmuştu.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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