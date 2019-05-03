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AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivas'ta 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, birtakım temaslarda bulunmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- AVRUPA Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, birtakım temaslarda bulunmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, Sivas temasları kapsamında ilk olarak Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Berger'e Vali Ayhan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel olarak bastırılan pul hediye etti. Berger'e Sivas hakkında bilgi veren Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivas birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir şehirdir. Türkiye'nin coğrafya anlamında 2'nci büyük şehridir. Ayrıca yerleşim alanı bakımında da Türkiye'de birinci sıradadır. 28 bin 400 kilometrekare coğrafya alanına sahiptir ve birçok Avrupa ülkesinden de büyüktür. Buradaki nüfusumuzdan da fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de vardır. Türkiye genelinde 3 milyona yakın Sivaslı vardır. Sivas halkı üretkendir, çalışkandır. 1930'lardaki havacılık sektöründe nam salmış Nuri Demirağ'dır. Ayrıca Divriği'de UNESCO kültürel listesine Türkiye'den ilk giren eser Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bulunmaktadır. Sizi ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" dedi.

'100'ÜNCÜ YIL KUTLAMALARINDA BURADA OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM'

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak çok güzel. UNESCO kültürel miras listesinden bahsettiniz bu mirasta listeye ilk giren yerin Divriği Ulu Cami olduğunu söylediniz. Bende Türkiye'ye ilk geldiğim günden bu zamana kadar bunu biliyorum ve bu yüzden de oraya gitmek istiyorum. Bizim Sivas'ta yürütmekte olduğumuz çok sayıda proje var. Bizim desteklediğimiz bir kalkınma merkezi var. Destek vermekte olduğumuz eğitim programları var ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan çevre alanında bir proje var. Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin bir proje var. Desteklediğimiz projeleri ve halka ne tür yararlar sağladığını görmek bizim için son derece önemlidir. Buraya gelmek için 2019 yılını bekledim, zira 2019 yılı Sivas için önemli bir yıl. Dolayısıyla 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında burada olmaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek Başkan Bilgin ile bir süre sohbet etti.

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