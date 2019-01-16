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AB Delegasyonu heyeti Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

AB Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova ve beraberindeki heyet, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova ve beraberindeki heyet, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile Mecliste bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Horelova başkanlığındaki AB üye devletlerinin Ankara'da yerleşik diplomatik misyonları temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Konuklarına, çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, komisyonun, diğer görevlerinin yanı sıra denetim işlevi de gördüğünü belirtti. Çavuşoğlu, komisyonun bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun perşembe günü Sincan Cezaevinde yerinde incelemelerde bulunacağını aktardı.

Horelova da kendilerini ağırladığı için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Türkiye'nin AB için kilit ortak olduğunu, bu çerçevede Türkiye-AB ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Eva Horelova, Türkiye ile AB'ye katılım sürecine ilişkin çalışmaların yanı sıra dış politika, Suriye, terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğinde bulunduklarını kaydetti.

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Çavuşoğlu AB heyetini kabul etti Eva Horelova TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

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