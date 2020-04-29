HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB’den Afrin’deki saldırıyla ilgili açıklama: Sorumlular mutlaka hesap vermeli

AB’den Afrin’deki saldırıyla ilgili açıklama: Sorumlular mutlaka hesap vermeli

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin’de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

AB’den Afrin’deki saldırıyla ilgili açıklama: Sorumlular mutlaka hesap vermeli

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırı, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Salı günü Afrin merkezindeki terör saldırısı çocuklar dahil en az 40 kişiyi öldürdü ve en az bir o kadar sayıda sivili yaraladı. Avrupa Birliği, kurbanların akrabalarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyor" denildi.

"SORUMLULAR MUTLAKA HESAP VERMELİ"

Açıklamada saldırıya yönelik, "Bu tür tahammül edilemez terör eylemleri asla haklı gösterilemez. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" denildi. Açıklamada ayrıca AB’nin, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen’e ülke çapında ateşkes için yaptığı çağrıya verdiği desteğin yinelendiği belirtilerek, "İstikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 (2015) sayılı kararı doğrultusunda güvenilir ve BM tarafından kolaylaştırılmış kapsayıcı bir siyasi çözümdür" ifadeleri kullanıldı.

11'İ ÇOCUK 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11’i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatıTrump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor camiası şokta! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Çocuklar arasında hızla yayılan hastalıkta endişe veren şüphe! Arkasında koronavirüs olabilir

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

İyon Denizi'nde Kanada'ya ait askeri helikopter düştü

NATO helikopteri denize düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Pentagon'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Pentagon'dan teşekkür

DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık

DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık

Dışişlerinden, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Türkiye'den ABD'de yayınlanan rapora sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.