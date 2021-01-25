AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

Kyriakides, "AB, AstraZeneca tarafından nerede kaç doz aşının üretildiğini ve bunların kime teslim edildiğini tam olarak bilmek istiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin AstraZeneca aşısının geliştirilmesine ve üretimine ön finansman sağladığını, bu yatırımın geri dönüşünü görmek istediklerini vurgulayan Kyriakides, "AB için bu yeni takvim kabul edilemez." dedi.

Kyriakides, aşının tedarik kısmında sorun olduğunu, AstraZeneca'nın AB Komisyonu ve üye ülkelere gelecek haftalarda anlaşmalardakinden daha az miktarda doz teslim edeceğini bildirdiğini aktardı.

AstraZeneca aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) nezdinde son onay aşamalarında olduğunu anımsatan Kyriakides, "Eğer gerekli koşullar sağlanırsa EMA bu hafta bitimine kadar AstraZeneca aşısına koşullu pazarlama izni verilmesi tavsiyesinde bulunabilir." dedi.

Bu konuların, AB Komisyonu, üye 27 ülke ve AstraZeneca temsilcilerince bugün Brüksel'de yapılan toplantıda tartışıldığını anlatan Kyriakides, şirketin verdiği yanıtları tatmin edici bulmadıklarını ve bu gece ikinci bir toplantı planladıklarını vurguladı.

Kyriakides, "AB, inceleme yapılmasını, ön finansman sağlanan dozların bir an önce teslim edilmesini ve sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesini istiyor." diye konuştu.

AŞI İHRACATINA BİLDİRİM ZORUNLUĞU HAZIRLIĞI

AB’nin bu konuda gerekli bütün adımları atacağına dikkati çeken Kyriakides, şunları söyledi:

"AB Komisyonu, üye 27 ülkeye aşı konusunda en kısa sürede bir ihracat şeffaflık mekanizması uygulamaya konmasını teklif etti. AB'den diğer ülkelere aşı ihracatı konusunda açıklık ve tam şeffaflık getirilmesini istiyoruz. Gelecekte, AB ülkelerinde Kovid-19 aşısı üreten bütün şirketler, üçüncü ülkelere aşı ihraç etmek istediklerinde erken bildirimde bulunmak zorunda kalacak."

Kyirakides, şimdiye kadar çeşitli şirketlere Kovid-19 aşılarının hızlı geliştirilmesi ve üretimi için 2,7 milyar avro destek verdiklerini anımsatarak, "AB, vatandaşlarının haklarını korumak için her türlü önlemi alacak." dedi.