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AB'den Belarus'a 'daha fazla yaptırım' mesajı

04.06.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, bu gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin AB hava sahası ve havalimanlarını kullanamayacağını bildirdi. Michel, yeni yaptırımların da yolda olduğunu belirtti.

AB'den Belarus'a 'daha fazla yaptırım' mesajı

Michel, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle AB'nin aldığı havacılık yaptırımları hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

"Sözümüzü tuttuk. Gece yarısından itibaren Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin işlettiği uçakların AB bölgesine inmesi, kalkması ve hava sahasını kullanması yasaklanmıştır." ifadesini kullanan Michel, Belarus'ta siyasi gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılması çağrısını yineledi.

"DAHA FAZLA YAPTIRIM"

Michel, "Kuruluşlara ve kişilere yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek." açıklamasını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Olaydan bir gün sonra yapılan AB Liderler Zirvesi'nde olay şiddetle kınanmış, AB Konseyinin Belarus'a ait hava yolu şirketleriyle bazı kişi ve kuruluşlara ekonomik yaptırım kararı alması istenmişti.

AB ülkelerinin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında da Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. (AA)

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