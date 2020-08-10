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AB’den Belarus’a sert tepki: Seçim gecesi, kabul edilemez devlet şiddetiyle gölgelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

Belarus’ta yapılan seçimler sonrası Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkede yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, "Seçim gecesi barışçıl protestoculara karşı orantısız ve kabul edilemez bir şekilde devlet şiddetiyle gölgelendi" ifadelerini kullanıldı.

AB’den Belarus’a sert tepki: Seçim gecesi, kabul edilemez devlet şiddetiyle gölgelendi

Belarus’ta dün gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalefetin kabul etmediği seçim sonuçlarının ardından Minsk’te başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, 300’e yakın protestocu gözaltına alındı. Çıkan olaylarında ardından Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından resmi bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Avrupa Birliği, bu seçimlerin doğru şekilde yürütülmesi konusundaki beklentilerini defalarca ifade etmişti. Seçim gecesi barışçıl protestoculara karşı orantısız ve kabul edilemez bir şekilde devlet şiddetiyle gölgelendi. Bu şiddetin bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ve diğerlerinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Şiddeti kınıyor ve dün gece gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Belarus yetkilileri, temel barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesini sağlamalıdır" denildi.

"BELARUS HALKI, OYLARIN DOĞRU SAYILMASINI BEKLİYOR"

Açıklamada ayrıca, "Belarus halkı özgür seçimler ve demokrasi için eşi benzeri görülmemiş seferberliklerinin ardından artık oylarının doğru sayılmasını bekliyor. Merkezi Seçim Komisyonu’nun Belarus halkının seçimini yansıtan sonuçları yayınlaması esastır" ifadeleri de dikkat çekti.

Açıklamanın sonunda ise, "Yalnızca insan haklarını, demokrasiyi ve özgür ve adil seçimleri desteklemek Belarus’ta istikrar ve egemenliği garanti edecektir. Gelişen durum karşısında AB’nin Belarus ile tepkisini ve ilişkilerini nasıl daha fazla şekillendirebileceğimizi değerlendirmek için gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belarus’ta göstericilere uygulanan şiddet çözüm değildir. İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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