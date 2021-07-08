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AB'den BMW ve Volkswagen'e ceza!

08.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu, üç Alman otomobil üreticisinin yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabetin önünü tıkadıkları ve AB antitröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle BMW ve Volkswagen'e toplamda 875 milyon euro ceza verdi.

AB'den BMW ve Volkswagen'e ceza!

Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı olan Avrupa Komisyonu, bu şirketlerin nitrojen oksitlerin temizlenmesi alanındaki araştırmaları gizlice koordine ettiklerini, ancak Daimler'e gizli anlaşmanın varlığını ortaya çıkardığı için para cezası verilmediğini belirtti.

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"BU TEKNOLOJİLERİ KULLANMADILAR"

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada "Daimler, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche zararlı gaz salımını AB'nin standartlarının bile altına çekecek teknolojiye sahiplerdi. Ancak bu teknolojiyi yasaların gerektirdiği şekilde tam anlamıyla rekabet etmek için kullanmadılar" dedi.

Vestager, "Bugünkü karar meşru teknik işbirliğinin ne kadar yanlış gittiği ile alakalı. Şirketlerin bu şekilde gizli anlaşmalar imzalamasına müsamaha gösteremeyiz" dedi.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği BMW
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