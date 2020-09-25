HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Doğu Akdeniz teklifine yeşil ışık

AB'den Doğu Akdeniz teklifine yeşil ışık

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı, Doğu Akdeniz üzerine çoklu konferans teklifine yeşil ışık yaktı.

AB'den Doğu Akdeniz teklifine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans önerisi yaptığını, bölgedeki aktörlerin çoğunun olumlu cevap verdiğini bildirdi.

Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti.

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

İRAN İLE ANLAŞMA

Michel, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın küresel silahsızlanma ve bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek, anlaşmanın devamının bunun için hayati olduğunu vurguladı. Michel, BM Güvenlik Konseyinde onaylanan anlaşmanın ve bu kapsamda İran'a yaptırımların kaldırılmasına yönelik taahhütlerin devam ettiğini söyledi.

ABD, Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra Barack Obama döneminde imzaladığı anlaşmadan çekildiğini, İran'a yaptırımlara yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Filistin-İsrail meselesinde AB'nin iki devletli çözüme bağlı olduğunu yineleyen Michel, tarafların müzakere masasına dönmeleri için çaba göstereceklerini bildirdi.

Michel, Çin konusunda ise bu ülkenin siyasi ve ekonomik sisteminin temelindeki değerleri paylaşmadıklarını, Çin'in insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bunlara Uygurlar gibi azınlıkların hakları veya hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi garantileyen uluslararası taahhütlerin sorgulandığı Hong Kong da dahildir." dedi.

Çin'in AB için önemli bir ticari ortak olduğunun altını çizen Michel, "Bu ilişkiyi daha fazla mütekabiliyet ve daha adil bir rekabet için yeniden dengelemeye kararlıyız." diye konuştu.

Michel, üye ülke liderlerinin 2021-2027 AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programına 1,8 trilyon avro mali kaynak ayırdıklarını hatırlattı. AB'nin kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini savunduğuna dikkati çeken Michel, ekonomide korumacı politikalara karşı olduklarını belirtti.

Dijital sektörün adil biçimde vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Michel, bu alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin üzerlerine düşen vergiyi ödemelerinin önemine işaret etti. Michel, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve iklime zarar vermeyen bir kıta olmayı hedeflediğini, bu alanda dönüşüme hız vereceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyaretiPompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri! ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 939 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 939 kişi hayatını kaybetti
Bloomberg: Erdoğan'dan Macron'a 'hava savunma sistemi' talebi
Bloomberg: Erdoğan'dan Macron'a 'hava savunma sistemi' talebi
Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti
Pompeo'dan Yunanistan'a destek ziyareti
Japonya’da evlenecek çiftlere 5 bin dolar hibe
Japonya’da evlenecek çiftlere 5 bin dolar hibe
Avusturalya'da kedi tabletle onlarca selfie çekmiş
Avusturalya'da kedi tabletle onlarca selfie çekmiş
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.