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AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Yakında başlıyor

12.10.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını, kendisinin Ankara ziyaretinden sonra teknik görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Yakında başlıyor

Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.

Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.

AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.

BAKAN SOYLU YLVA JOHANSSON VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve beraberindeki heyeti, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Johansson, anı defterini imzaladıktan sonra toplantı salonuna geçti. Burada, basına kapalı, 'Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1'inci Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı' gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda; terör ve güvenlik, göç yönetimi, uyuşturucu ve insan ticareti ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçla mücadele ile güncel konularda faydalı ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ele aldığımız küresel ve bölgesel meselelere samimi yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte eş güdüm ve iş birliğimizin güçlenerek artmasını ümit ediyorum" dedi. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ankara
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