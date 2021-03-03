AB'den İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiliz hükümetinin, Kuzey İrlanda ile özellikle gıda ve tarım ürünleri ticaretinde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"PROTOKOLİN İHLALİ ANLAMI TAŞIYOR"

Açıklamada, İngiltere'nin tek taraflı eyleminden endişe duyulduğu belirtilerek, bunun AB ve İngiltere arasındaki Brexit Ayrılık Anlaşması ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün ihlali anlamı taşıdığı kaydedildi.

İngiltere'nin daha önce de Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek bir tasarı girişiminde bulunduğu anımsatılan açıklamada, İngiltere’nin AB’ye bilgi vermeden, tek taraflı biçimde davranmasının yapıcı olmadığı ve hayal kırıklığına neden olduğu bildirildi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK"

Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, AB Komisyonu'nun Brexit anlaşmasında belirlenmiş yasal yollara başvuracağı belirtildi.

Taraflar arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecekti.