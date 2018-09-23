AB'den İsrail'e uyarı: Bu köyü yıkmak felaket olur

Açıklamada İsrail'den Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkılması konusundaki kararını gözden geçirmesi istendi.

İsrail'e Avrupa Birliği'nden uyarı

1 / 16 İsrail'in Han el-Ahmer'in yıkılması kararıyla ilgili ortak açıklama Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya, İsveç, Belçika, Almanya ve İtalya'nın BM daimi temsilcileri adına yapıldı.

2 / 16 Han el-Ahmer'in Filistin'in geleceği için birleştirici bir konumda olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yıkım, iki devletli çözümü tehdit ettiği gibi barış arayışını da baltalar" ifadesine yer verildi.

3 / 16 Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de, "İsrail'in Han el-Ahmer'i yıkma kararının sonucu felaket olur. Siyasi anlamda geri alınamaz sonuçları olabilir" dedi.

4 / 16 İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

5 / 16 Mahkemenin kararının ardından temmuz başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

6 / 16 Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

7 / 16 İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

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