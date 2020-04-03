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AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

AB, koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve yalnız bırakıldığını düşünen İtalya'dan özür diledi. AB Komisyonu Başkanı, yeterli dayanışma gösterilmemesinin incitici olduğunu belirterek "Ama artık yanınızdayız" dedi.

AB'den İtalya'ya özür mektubu: Artık yanınızdayız

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve salgınla mücadelede yalnız bırakılmaktan şikayetçi olan AB üyesi İtalya'ya AB Komisyonu'ndan özür geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan "La Repubblica" gazetesine bir makale yazarak Birlik'in İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti.

"ARTIK İTALYA'NIN YANINDAYIZ"

Alman siyasetçi, makalesinde çoğu AB ülkesinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ama bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Almanya örneğinde olduğu gibi Avrupa çapında kısa çalışma uygulaması için 100 milyar euroya varan kaynak sağlanacağını belirterek ilk uygulamanın İtalya'da başlatılacağını vurguladı. AB Komisyonu Başkanı, AB yıllık bütçesinde eldeki her euronun koronavirüsle mücadelede kullanılmasını önerdiklerini de hatırlattı.

AB'NİN İLK TAVRI İTALYA'DA ÖFKE YARATMIŞTI

Koronavirüste ağır kayıplar veren İtalya'da AB'nin mesafeli tutumu öfke yaratmış, aşırı sağcı Lig partisi ülkenin AB'den ayrılmasını gündeme getirmişti. Avrupa ülkelerinin İtalya'ya tıbbi malzeme göndermeye yanaşmaması ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin koronavirüsle mücadelede ortak Euro tahvili çıkarılmasını reddetmesi Brüksel ile Roma arasında soğukluk yaratmıştı.

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AB İtalya özür mektubu

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