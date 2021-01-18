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AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

18.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin engelleme gişirimlerine rağmen, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Soğutuculu araç içerisinde getirilen aşıları bu sabah ara bölgede KKTC İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, teslim aldı.

"AB'DEN 1080 DOZ AŞI DAHA GELECEK"

Soydan,1080 doz aşının geldiğini, 1080 adet aşının daha 1 ay içerisinde KKTC'ye teslim edileceğini açıkladı. Türkiye'den gelen Çin menşeili Sinovac aşılarının 15 Ocak Cuma gününden bu yana uygulandığını belirten Cenk Soydan, Pfizer'ın ürettiği ve AB'den gelen bu aşıların yine öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olmak üzere vurulmaya devam edeceğini aktardı.

“İKİNCİ BİN DOZ AŞI DA EN ERKEN ZAMANDA GELECEK”

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kovid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

RUM KESİMİ'NDEN ENGELLEME GİRİŞİMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY), Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikinde bürokratik engel çıkarmakla suçlamıştı.

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