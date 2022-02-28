AB'den Rus gazıyla ilgili kritik açıklama: Bağımlılığı azaltmalıyız

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı. Borell ayrıca, "Rus petrol ve gazına bağımlılığı azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
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