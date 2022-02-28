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  4. AB'den Rus gazıyla ilgili kritik açıklama: Bağımlılığı azaltmalıyız

AB'den Rus gazıyla ilgili kritik açıklama: Bağımlılığı azaltmalıyız

28.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı. Borell ayrıca, "Rus petrol ve gazına bağımlılığı azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB'den Rus gazıyla ilgili kritik açıklama: Bağımlılığı azaltmalıyız

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus’a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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