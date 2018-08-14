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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı için çok memnun olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı için çok memnun olduğunu söyledi. Juncker açıklamasında, “Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı haberini duyduğuma çok memnunum. Varna’da söylediğim gibi Türkiye’nin Avrupalı komşularından korkmak için bir sebebi yoktur” ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye ile stratejik işbirliklerine devam edeceğini belirten Juncker, “Biz demokratik, istikralı ve refah bir Türkiye görmek istiyoruz” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunan Yunan askeri

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
SALİH MÜSLİMLE GÖRÜŞTÜNMÜ GÖRÜŞTÜN SALİH MÜSLİME BİŞEY OLUYORMU YOK.APO İLE GÖRÜŞTÜNMÜ GÖRÜŞTÜN İŞ TUTTUN APOYA BİŞEY OLDUMU YOK.SURİYEDE PYD YERLEŞTİMİ EVET.IRAKTA BARZANİ DEVLET YAPISI MEŞRULAŞTIRILDIMI EVET.ORTADOĞU PARÇALANDI MÜSLÜMANLAR PERİŞAN OLDUMU EVET.ÜLKEMDE MİLLETİN EVLADINI AMAÇLI PLANLI KULLANDINIZMI FETÖ DİYEREK BU ÜLKEYE YARA AÇTINIZMI EVET.OLAN KİME OLDUHEP BİZE.BEDELİ KİM ÖDEDİ BİZ.KİMLERE DOKUNULMUYOR ORTAK OYNAYANLARA.BU DURUMDA TEK SEÇENEK VAR ALAYINIZIN DEFTERİ DÜRÜLECEK.YAVAŞ YAVAŞ.BU MESELE HAKKIN GALİP BATILIN ZAİL OLMASI MESELESİ.TİYATROLARA KANACAK BEBE YOK..
@kulgarip99 ne demek istediğin anlaşılmıyor
komşulardan korkmak'mı bu sığır tarihi hiç bilmiyor.
Neden salıyorsunki. Onlar fetocu hainleri elinde tutsun ve allah bilir devlet sırrı okadar bilgiyi onlara ötsün. bu iş hiç iyi olmadı
Serbest bırakılmasalardı ne olacaktı?
Sağolun kalsın.. bu kadar gerilimden sonra
brunson i vermedik abd yi kaybettik 2 yunani birakalimda bari ab yi kaybetmeyelim durusu soylediginle yaptigin birbirini tutmuyor reis eski bir akp liyim dusuncemi ozgurce dahi yazamiyorum artik baski baski baski....
hangi ara bıraktık neden bıraktık!!!
Juncker efendi Turkiyenin avrupalı komşularından korktuğunu da nerden çıkardın bizim allahtan başka kimseden korkumuz yoktur
yazıklar olsun biz niye darbecileri almadan geri verdik askerleri nerde güçlü devlet
yok tahliye mahliye siz fetocuları verin bir önce
kim korkacak ulan avrupadan dallama! bizim size ihtiyacımız yok sizin bize ihtiyacımız var hepiniz korkaksınız tarihinizde böyleydi!!!
biri kan kusturuyor diğeri çanak tutuyor. hepinizin ALLAH belasını versin birbirinize düşün...
Türk milletinin bi yanı fena delidir çok üstümüze gelmesinler türkiye karışacak diye beklerken bir bakmışlar kendileri karışmış..
TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI:((( NEDEN BIRAKMIŞLAR YA ONLAR DARBECİLERİ BIRAKIYORMU(((
doviz gene yukseliyor....
sizinle stratejik ortaklık yapanı mikim
bende öyle istiyorum, fakat dünyada en fazla terör örgütüne sahip ülkesiyiz, bu sürdükçe tam bir demokrasi tam bir bireysel özgürlükten bahsedilemez, fazla geliyor bize, suyunu çıkartıyoruz. gerekirse demokraside bireysel özgürlükte bi yere kadar olmalı...
Daha ne bekliyorsunuz
Ülke bu durumdayken kendi devletine muhalefet olan vatan HAİNİDİR
önce at tut es gürle sonra süt dökmüş kedi gibi yunanlıları bırak ,her lafınız yalan dolan
Korkmak mı?
Sarı öküzü verdik yani yazık bize yazık
Bizim kimseden korktuğumuz yok bı canımız var onuda vatan için seve seve veririz. Siz bizden korkun gölgesinden korkan avrupa
Avrupa birliginin abd nin yaptirimlari karsisinda Turkiyenin arkasinda durdugundan bu destegi kaybetmemek ve durduk yere krizin buyutulmemesi adina yapilan bi hareket olmus.Ne kadar dogru ne kadar yanlis tartismaya acik bir konu ama ekonomi savasini buyutmemek adina yapilan bir hamle savasta cephe cogaltmak kimsenin isine gelmez cunku.
ne oldu delıkanlılık yapıp sonrada kılasık son
sen kimsinki senden korkalım aslanım :D kafa bir milyon geziyor bu :D
adam haklı türkiye demokrat olmalı o zaman avrupa bize düsman olmaz
korkmak mı? onu siz önce kendinize bir sorun, Türk'ten kormayı bir de Çin'e sorun. ya da hiç kimseye sormayın tarihin sayfalarını bir çevirin. korkuyu twkrar hissedeceksiniz
biz sadece Allah'tan korkarız daha öğrenemedinizmi
Aman papazı salmayalım da.
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