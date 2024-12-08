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AB'den Suriye mesajı: Yeniden inşasını desteklemeye hazır

08.12.2024 23:08
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esed'in "zalim diktatörlüğünün" çöktüğünü belirterek, "Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz de değil. Avrupa, ulusal birliği ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

AB'den Suriye mesajı: Yeniden inşasını desteklemeye hazır

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa ve bölge liderleriyle iletişim halinde olduklarını ve gelişmelerin izlendiğini kaydetti.

"DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIR"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB, Suriye halkıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya hazır." değerlendirmesini yaparken, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da bundan sonraki adımların "diyalog, birlik, temel haklara saygı ve uluslararası hukuk" çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı. AB'den Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine ilk tepki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan gelmişti.

Kallas, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını belirterek, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu duyurmuştu.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye ab
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