HABER

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yapılan açıklama hakkında, "Suudi yetkililerden konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam bir iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor." çağrısında bulundu.

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusu üzerine "Suudi yetkililerin konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, "AB, sürecin başından beri Suudi yetkililere şeffaf ve hızlı bir soruşturma ile cinayeti aydınlatma çağrısında bulundu. Suudi yetkililerle konuya ilişkin iletişim kurmaya devam ediyoruz." dedi.

AP'NİN SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ise geçen hafta onayladığı kararda, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "çok güçlü" şekilde kınamış, uluslararası soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisi veya kontrolü olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceğinin altı çizilen kararda, AP üyeleri, Suudi Arabistan'a AB genelinde bir silah ambargosu uygulanması için ortak tutum belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Macron'a suikast girişimi!Macron'a suikast girişimi!
Türkiye ABD’nin PYD/YPG ile Ortak Devriye Yürütmesine Tepkili Türkiye ABD’nin PYD/YPG ile Ortak Devriye Yürütmesine Tepkili 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı işbirliği Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

İlginizi Çekebilir

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
biz paramızı aldık sesimiz çıkmıyor.
@murat_yildirim1974 ne demek bu ispatlamalısın
@atimetin İspata gerek var mı?!! Sapık Suudileri EN BAŞINDAN BERİ korumadık mı?!! Kral Selman telefon açıp teşekkür etmedi mi?!! Başka bir gezegende mi yaşıyorsun METİNNN!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

94 yaşında mahkeme karşısında!

94 yaşında mahkeme karşısında!

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edildi

Vahşi cinayet! Okul yolunda tecavüze uğradı ve…

Vahşi cinayet! Okul yolunda tecavüze uğradı ve…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.