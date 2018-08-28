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Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB)'den yapılan ve Trump'ı hedef alan sert açıklama ile birlikte, basının 'en büyük savaş' olarak nitelediği ticaret savaşında yeni bir seviyeye geçilmiş oldu. Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır." dedi.

JUNKER, TRUMP İLE BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AB Trump Amerika

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