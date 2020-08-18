HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB'den 'Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği' iddialarına yalanlama

AB'den 'Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği' iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 02:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı.

AB'den 'Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği' iddialarına yalanlama

AB Komisyonu basın biriminden yapılan açıklamada, turist vizesinin süresiz durdurulmasına yönelik bir önerinin olmadığı belirtildi.

"Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilen açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralıİki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
İsrail savaş uçakları Almanya'da! Tarihte bir ilk
İsrail savaş uçakları Almanya'da! Tarihte bir ilk

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

Bolu'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı: 1 yaralı
Şarampole devrilen akaryakıt tankeri patladı!
Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapatmıştı! İzmir Valiliği'nden açıklama
Düğün konvoyundaki araçlar tüneli kapatmıştı! İzmir Valiliği'nden açıklama
Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Haiti arasında 7 anlaşma imzalandı
Emirgan Korusu’nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kamerada
Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran işaret fişeği kamerada
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.