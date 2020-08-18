AB'den 'Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği' iddialarına yalanlama

AB Komisyonu basın biriminden yapılan açıklamada, turist vizesinin süresiz durdurulmasına yönelik bir önerinin olmadığı belirtildi.

"Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilen açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

