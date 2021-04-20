AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB zirvesinin bugünkü oturumunun ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Eğer Türkiye yapıcı şekilde hareket etmezse, eğer tek taraflı tahrik edici eylemlere dönerse, özellikle Doğu Akdeniz'de, tabi biz de bu işbirliği uygulamalarını askıya alırız." ifadesini kullandı.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Basın toplantısında Türkiye ile ilgili soruları yanıtlayan Ursula von der Leyen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından "üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşme'nin kadın haklarının korunması konusunda "dönüm noktası" teşkil ettiğini ve AB'nin bütün Avrupa Konseyi ülkelerinin bu sözleşmeyi onaylamalarını teşvik ettiğini bildirdi.

SONUÇ BİLDİRİSİ MEMNUNİYETİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi. Michel, Türkiye'de insan hakları, hukuk devletine saygı konularındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, zirve sonunda yayımlanan bildiride Türkiye'ye yönelik bu konularda önemli uyarıların yer aldığını ifade etti.