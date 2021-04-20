AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB zirvesinin bugünkü oturumunun ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ortak basın toplantısı düzenledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Eğer Türkiye yapıcı şekilde hareket etmezse, eğer tek taraflı tahrik edici eylemlere dönerse, özellikle Doğu Akdeniz'de, tabi biz de bu işbirliği uygulamalarını askıya alırız." ifadesini kullandı.
Basın toplantısında Türkiye ile ilgili soruları yanıtlayan Ursula von der Leyen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından "üzüntü duyduklarını" bildirdi.
Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşme'nin kadın haklarının korunması konusunda "dönüm noktası" teşkil ettiğini ve AB'nin bütün Avrupa Konseyi ülkelerinin bu sözleşmeyi onaylamalarını teşvik ettiğini bildirdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi. Michel, Türkiye'de insan hakları, hukuk devletine saygı konularındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, zirve sonunda yayımlanan bildiride Türkiye'ye yönelik bu konularda önemli uyarıların yer aldığını ifade etti.
Bu arada AB Komisyonu Başkanı, AstraZeneca'nın aşısını yeniden başka ülkelere göndermeden önce AB ülkelerine verdiği taahhütleri yerine getirmesi ve AB ülkelerine teslimattaki gecikmeyi telafi etmesi gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, AB konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında video konferans yöntemiyle devam eden AB liderler zirve toplantısına katıldı.
Bu görüşmede, Covid-19 salgını, aşı tedariki, AB ve ABD arasında ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.