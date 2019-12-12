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AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ve Libya'nın deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığını duyurdu.

AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı AB'nin perşembe günü yapacağı açıklamanın taslağına ulaştığını duyurdu. Habere göre AB, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunun Yunanistan'ın tarafında yer alarak anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlanıyor.

Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik tırmanıyor. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

ALMANYA'NIN TEPKİSİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Ankara ve Trablus'a AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Sözcü, deniz sınırlarının etkilenen bütün sahil devletlerinin katılımı ile uluslararası hukukla uyumlu olması gerektiğini belirtti. Türkiye, sahillerindeki "yetkisiz" faaliyetleri engelleyeceği uyarısında bulunmuştu.

DOĞU AKDENİZ'DE TANSİYON ARTIYOR

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirterek, bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını kaydetmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

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AB Türkiye Libya ret Mutabakat

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