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AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin telekonferans yöntemiyle düzenlediği bugünkü zirve sonrası AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi. Michel ve Von der Leyen "Doğu Akdeniz politikası sebebi ile Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Tüm seçenekler masada" yanıtını verdi.

AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada

İkili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtip Yunanistan ve Kıbrıs ile "dayanışma halinde" olduklarının altını çizdi. Von der Leyen Türkiye ile uzun yıllara dayalı inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Belarus cumhurbaşkanlığı sonrası yaşanan olaylarla ilgili ise AB'nini iki üst düzey görevlisi ülke halkının geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiği şeklinde değerlendirdi. Michel ve Von der Leyen, Belarus halkının yanında olduklarını ifade etti.

AB: SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ

AB Konsey Başkanı Charles Michel "AB Belarus halkı ile dayanışma içinde ve cezasız kalmayı kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu. Michel, "Biz Belaruslu yetkililer tarafından sunulan seçim sonuçlarını tanımıyoruz." dedi. AB Konsey Başkanı isim vermese de seçim yolsuzluğuna karışan bazı Belaruslu isimlerin yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalı resim sonuşlara göre halihazırda Cumhurbaşkanı olan Alexandre Lukaşenko'yu yüzde 80 oy ile altıncı kez koltuğuna geri getiriyor. Ülke muhalefet ve AB ise seçimlerin hileli olduğunu savunuyor.

Belarus'taki protestolara sert müdahale eden güvenlik güçleri olayların ilk dört gününde yaklaşık 7 bin kişiyi göz altına aldı. Bir çok sayıda gösterici polis müdahalesi ile yaralanırken en az iki kişi de hayatını kaybetti. Belarus'taki seçimlerde Lukashenko'nun rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya ise ülkeyi terk ederek Litvanya'ya gitti.

Tikhanovskaya seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya'dan yayımladığı bir video ile AB'yi Belarus'taki "uyanışa" destek olmaya çağırdı.

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