AB'den Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz yaptırımı' sorusuna cevap: Tüm seçenekler masada

İkili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtip Yunanistan ve Kıbrıs ile "dayanışma halinde" olduklarının altını çizdi. Von der Leyen Türkiye ile uzun yıllara dayalı inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Belarus cumhurbaşkanlığı sonrası yaşanan olaylarla ilgili ise AB'nini iki üst düzey görevlisi ülke halkının geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiği şeklinde değerlendirdi. Michel ve Von der Leyen, Belarus halkının yanında olduklarını ifade etti.

AB: SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ

AB Konsey Başkanı Charles Michel "AB Belarus halkı ile dayanışma içinde ve cezasız kalmayı kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu. Michel, "Biz Belaruslu yetkililer tarafından sunulan seçim sonuçlarını tanımıyoruz." dedi. AB Konsey Başkanı isim vermese de seçim yolsuzluğuna karışan bazı Belaruslu isimlerin yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalı resim sonuşlara göre halihazırda Cumhurbaşkanı olan Alexandre Lukaşenko'yu yüzde 80 oy ile altıncı kez koltuğuna geri getiriyor. Ülke muhalefet ve AB ise seçimlerin hileli olduğunu savunuyor.