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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

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AB Türkiye Charles Michel ziyaret

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