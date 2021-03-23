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AB’den Türkiye’ye yaptırım raporu

23.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB liderleri 25-26 Mart'ta yapılacak zirvede bir araya gelmeye hazırlanırken, Türkiye'yle ilgili bir rapor ortaya çıktı. Reuters'ın geçtiği habere göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımları hazırda tuttuğu belirtildi.

AB’den Türkiye’ye yaptırım raporu

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son yıllarda Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ve sondaj faaliyetleri nedeniyle AB’yle de tansiyon yükselmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise HDP’ye açılan kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi üzerine AB’den tepkiler gelmişti.

Türkiye’deki durumdan endişeli oldukları yönünde açıklamalar yapan AB liderleri 25-26 Mart tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik zirve öncesi İngiliz haber ajansı Reuters önemli bir belgeye ulaştı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ BAŞLAMALI

AB liderlerine gönderilen raporda, Türkiye’ye ilişkin dikkat çekici ifadeler yer alıyor. AB’nin Türkiye’yle gümrük birliği ve ticari ilişkileri derinleştirmek için müzakerelere başlaması gerektiği belirtilirken, diğer yanda da yaptırım kartı öne sürülüyor. 20 Mart tarihli raporda, Ankara’nın AB’nin çıkarlarına ters düşmesi durumunda yaptırımların hazır olması gerektiği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından kaleme alınan raporda Ankara’nın geçen yıl Avrupa Birliği’nin neredeyse hiçbir dış politika hedefine saygı göstermediğine dikkat çekilirken göç ile mücadelede daha fazla adım atması istendi.

‘AB YOLUNDAN UZAKLAŞTIRIYOR’

Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra dün yaptığı açıklamada, “Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması kaygı verici. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi AB yolundan uzaklaştırıyor” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye

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