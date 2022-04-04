AB’den Ukrayna’ya tam destek! Rus savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları ortaklaşa soruşturacaklar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye olaylarda ortaya çıkan "korkunç cinayetler" için başsağlığı diledi.

AB’nin, Ukrayna Savcılık Hizmetlerini desteklemek için sahaya soruşturma ekipleri göndererek bu çabayı güçlendirmeye hazır olduğunu belirten Leyen, Eurojust ve Europol’ün yardıma hazır olduğunu da ekledi.

'KÜRESEL BİR TEPKİ GEREKLİ'

Küresel bir tepkinin gerekliğine dikkat çeken Leyen “Eurojust ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında güçlerini birleştirme ve Mahkemenin Ortak Soruşturma Ekibinin bir parçası olması için devam eden görüşmeler var. Ukrayna makamları, AB, Üye Devletleri ve kurumları ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen böylesi koordineli bir yaklaşım, kanıtların mümkün olan en eksiksiz ve etkili şekilde toplanmasına, analiz edilmesine ve işlenmesine olanak sağlayacaktır.” dedi.

Adalet Komiseri Didier Reynders'ı sürecin takibi ve Ukrayna Başsavcısı ile temas kurmakla görevlendirdiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, komisyonun AB liderliğindeki tüm soruşturmalara gerekli tüm teknik ve mali desteği sağlayacağını da belirtti.



