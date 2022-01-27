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AB'den WhatsApp'a şok uyarı! Şubat sonuna kadar süre verildi

27.01.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yönetimine şok bir mektup yolladı. AB, WhatsApp'a kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

AB'den WhatsApp'a şok uyarı! Şubat sonuna kadar süre verildi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Avrupa Birliği'nden (AB) dikkat çeken bir haber geldi. AB, WhatsApp'a kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi. AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi.

WHATSAPP'A "DEĞİŞİKLİKLERE AÇIKLIK GETİR" MESAJI

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.

AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.

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AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

"ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRESİ BULUNUYOR"

Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

(AA)

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