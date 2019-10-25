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AB destekli "girişimcilik" eğitimlerine başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, girişim, inovasyon ve iletişim becerilerini güçlendirmek isteyenlere yönelik uluslararası uzaktan eğitim programına başvurular 15 Kasım tarihine kadar alınacak - İstanbul Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, çeşitli ülkelerden üniversitelerin iş birliğinde başlatılacak 6 ay süreli programda Türkiye'den 40 katılımcı burslu olarak eğitim görecek - İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ve dili İngilizce olacak "Girişimcilik Ekosistemi ve İnovasyon Stratejisi" başlıklı eğitimi tamamlayanlara, uluslararası sertifika verilecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, girişim, inovasyon ve iletişim becerilerini güçlendirmek isteyenlere yönelik uluslararası uzaktan eğitim programına başvurular başladı.

İstanbul Üniversitesinin koordinatörlüğünde, Makedonya, Slovenya ve Litvanya'dan üniversitelerin iş birliğinde hayata geçirilecek programa başvurular, 15 Kasım tarihine kadar "www.micromaster.eu" adresinden yapılabilecek.

Türkiye'den 40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği eğitim programı, 6 ay sürecek.

Girişimcilik, yönetim ve pazarlama alanlarında çalışmayı hedefleyenlerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan program, katılımcıların uluslararası profesyonel network oluşturmalarına da imkan sağlayacak.

Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği eğitimler, katılımcı ülkelerden farklı sektörlere mensup 10 öğretim üyesi ve mentor tarafından verilecek.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ve dili İngilizce olacak "Girişimcilik Ekosistemi ve İnovasyon Stratejisi" başlıklı eğitimi tamamlayanlara, uluslararası sertifika verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği AB girişimcilik eğitimi İstanbul Üniversitesi uluslararası uzaktan eğitim programı

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