"AB diplomatlarının gözünden Türkiye" fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açılan "Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının gözünden Türkiye" fotoğraf sergisi, yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgiyle karşılandı.

AB üyesi 18 ülke büyükelçi ile diplomatlarınca Türkiye’de çekilen fotoğrafların yer aldığı, Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki gümrüklü alanda bulunan serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ile bazı davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Şopanda, 18 AB ülkesi büyükelçi ve diplomatları tarafından Türkiye'de çekilen fotoğrafların yer aldığı anlamlı bir sergiyi açmanın mutluluğunu duyduğunu belirtti.

Şopanda, serginin düzenlenmesinde emeği geçen İGA yönetimine teşekkür ederek, "Resmi ziyaret ve tatillerde çekilen bu 70 fotoğraf, ülke insanının güzelliğinin ve çeşitliliğinin küçük bir kısmını temsil ediyorlar. Sizleri Avrupalı diplomatların gözünden, gönlünden ve kafasından fotoğraflara yansıyan Türkiye'den kesitler görmeye davet ediyorum." dedi.