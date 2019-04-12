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AB Dış Politika Temsilcisi Mogherini: “Sudan askeri yönetiminin açıklaması tatmin edici bilgi vermiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mujerini, "Sudan askeri yönetiminin açıklaması ülkedeki durum hakkında tatmin edici bilgi vermiyor” dedi.AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mujerini bugün yaptığı basın açıklamasında, "Dün Mughrini’den Sudan’daki durum ile ilgili bir cevap aldık.

Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mujerini, "Sudan askeri yönetiminin açıklaması ülkedeki durum hakkında tatmin edici bilgi vermiyor” dedi.
AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mujerini bugün yaptığı basın açıklamasında, "Dün Mughrini’den Sudan’daki durum ile ilgili bir cevap aldık. Bu cevap Sudan’daki duruma tatmin edici bir izahat getirmiyor. Siyasi süreç Sudan halkının isteklerini karşılamalı. Sivil bir hükümetin idaresinde bir geçiş dönemi olmalı” dedi.
Sudan Savunma Bakanı Korgeneral Muhammed Ahmed bin Auf, fiyatların artması, hayat standardının düşmesi sebebiyle 4 aydır süren halk gösterilerinin ardından dün Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in tutuklandığını açıklamıştı. Ahmed bin Auf, 2 yıllığına askeri bir konsey kurulacağını, 2005 yılında hazırlanan anayasanın iptal edildiğini ve 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirmişti. Sudan askeri yönetimi bugün yaptığı açıklamada da ülkenin yeni bir sivil hükümeti olacağı sözünü verdi.
Sudan’daki Askeri Cunta’nın Başkanı Ömer Zine el Abidin, "Biz iktidarda değiliz. Biz bir çözümle gelmedik. Çözümler protestocular tarafından gelecek. Biz insanlara hiçbir şey dikta etmeyeceğiz. Barışçı bir diyalog için ortam hazırlayacağız. Bir diyalog ortamı oluşturmak için siyasi oluşumlarla diyolog içinde olacağız” dedi.

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