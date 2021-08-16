AB Dışişleri Bakanları Afganistan İçin Toplanıyor

Afganistan'daki gelişmelerin ardından Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları acil gündemle toplanıyor. AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere 27 üye ülke bakanını, Salı günü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Borrell, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki son gelişmeleri takiben ve geçtiğimiz gün ve saatlerde ortaklarla yoğun temasların ardından, yarın öğleden sonra ilk değerlendirme için AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü bir toplantı için davet ettim" dedi. Afganistan'ın yol ayrımında olduğunu belirten Borrell, "Afgan vatandaşlarının güvenliği ve refahı ile uluslararası barış tehlikede" dedi.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, jeopolitik ve güvenlik konularının yanısıra Afgan vatandaşları tarafından AB ülkelerine yapılan vize başvuruları ele alınacak. Avrupa Birliği'nin Kabil temsilciliği için çalışan Afgan vatandaşları ile ailelerinin de içinde olduğu 600 kadar Afgan vize başvurusu yapmış durumda. Avrupa Komisyonu, üye ülke temsilcilerinden bu vize başvurularının kabul edilmesini istedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Dublin'in şimdiden 45 Afgan'a vize verilmesini onayladığını ve 100 başvuru sahibini daha kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı. Fransız Dışişleri de, "vize başvurularına kapalı olmadıklarını" açıklamıştı.

ABD ve 70 ülkeden ortak açıklama

Bu arada, ABD, Avrupa Birliği ve 70'e yakın ülke ortak bir açıklama yaparak, "Kötüleşen güvenlik durumu dikkate alındığında, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve Afganlar’ın güvenli ve düzenli bir şekilde ayrılmasını destekliyoruz, güvence altına almak için çalışıyoruz ve tüm tarafları buna saygı duymaya ve bu işlemleri kolaylaştırmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD, AB Dış İlişkiler Yüksek Komiserliği, AB üyesi ülkeler, Japonya, Avustralya, İngiltere dahil 70'e yakın ülkenin imzaladığı açıklamada ayrıca Taleban güçlerine de uyarı yapılarak, "Afganistan genelinde güç ve otorite konumunda olanlar, insan yaşamının ve mülkünün korunması ve güvenlik ve sivil düzenin derhal yeniden sağlanması için sorumluluk taşırlar" denildi.

"Afgan halkı güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor. Biz uluslararası toplum olarak Afgan halkına yardım etmeye hazırız" ifadesine yer verilen açıklamada, Taleban'dan, Afganlar’ın ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin vermesi; yollar, havaalanları ve sınır geçişlerinin açık tutması istendi.

