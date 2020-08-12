AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın cuma günü olağanüstü toplanacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlarının gündeminde Belarus'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimleri ve ardından yaşanan gelişmeler ile Akdeniz'deki yetki krizi var. Toplantıda ayrıca Lübnan'daki durum ve Beyrut'taki patlama konularına da yer verilmesi bekleniyor.

Avrupa Dış Eylem Servisi'nden bir sözcü söz konusu tarihle ilgili soruya net bir yanıt vermezken, oturumların tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilan edildiği açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Belarus'a yönelik olası yaptırımlar konusunda görüşmek üzere bu cuma günü olağanüstü bir AB Dışişleri Bakanları toplantısına çağırıldığını söyledi. Linde "Bu sabah AB Dışişleri Bakanlarına cuma günü olağanüstü bir buluşma için çağrı geldi, tam da bu konuyu konuşacağız" dedi.

Toplantıda Belarus'a yönelik daha önce kaldırılan AB yaptırımların yeniden devreye alınması konusunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Bir diğer önemli madde ise Akdeniz'de yaşanan gerginlik. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos’a kadar geçerli denizcilikte "uyarı notu” olarak da bilinen yeni bir Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltmişti. Son olarak Yunanistan, Türk gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin acil toplanmasını istemişti.

dpa,Reuters/BW,EC

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