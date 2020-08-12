HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak

AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak

12.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

AB Dışişleri Bakanları'nın cuma günü Belarus'a yönelik olası yaptırımlar ve Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle olağanüstü toplanması bekleniyor.

AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın cuma günü olağanüstü toplanacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlarının gündeminde Belarus'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimleri ve ardından yaşanan gelişmeler ile Akdeniz'deki yetki krizi var. Toplantıda ayrıca Lübnan'daki durum ve Beyrut'taki patlama konularına da yer verilmesi bekleniyor.

Avrupa Dış Eylem Servisi'nden bir sözcü söz konusu tarihle ilgili soruya net bir yanıt vermezken, oturumların tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilan edildiği açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Belarus'a yönelik olası yaptırımlar konusunda görüşmek üzere bu cuma günü olağanüstü bir AB Dışişleri Bakanları toplantısına çağırıldığını söyledi. Linde "Bu sabah AB Dışişleri Bakanlarına cuma günü olağanüstü bir buluşma için çağrı geldi, tam da bu konuyu konuşacağız" dedi.

Toplantıda Belarus'a yönelik daha önce kaldırılan AB yaptırımların yeniden devreye alınması konusunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Bir diğer önemli madde ise Akdeniz'de yaşanan gerginlik. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos’a kadar geçerli denizcilikte "uyarı notu” olarak da bilinen yeni bir Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltmişti. Son olarak Yunanistan, Türk gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin acil toplanmasını istemişti.

dpa,Reuters/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Facia gibi kaza! 13 kişi öldüFacia gibi kaza! 13 kişi öldü
YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır? YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Eski Yunan bakandan 'Türkiye' açıklaması: Bizim için yapmazlar

Rusya'dan yeni açıklama: Koronavirüs aşısı iki hafta içinde hazır olacak

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı

Facia gibi kaza! 13 kişi öldü

Rusya’da savaş uçağının tekerleği koptu

Korku dolu anlar! Tekerleği koptu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.