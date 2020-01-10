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  4. AB Dışişleri Bakanları Konseyi acil toplanıyor

AB Dışişleri Bakanları Konseyi acil toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağanüstü toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağanüstü toplanıyor. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde başlayan ABD-İran krizi ve Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararından sonra AB kurumlarında başlayan diplomasi yoğunluğu sürüyor. İlk olarak İran’a arabuluculuk öneren AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i Brüksel’e davet etmiş ancak yanıt alamamıştı. Arkasından gelen misilleme saldırılar sonrası İran’a karşı ses tonunu yükselten AB’nin İran krizinde nükleer anlaşma odaklı diplomasiyi sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan Libya konusu ise AB’nin yakından ilgilendiği diğer bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Hafta içinde önce AB üyesi dört ülkenin Dışişleri Bakanlarının Brüksel’de acil toplanmalarıyla başlayan süreç, Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac’ın Brüksel’e yaptığı ziyaretle iyice yoğunlaşmıştı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac ile görüşmüş arkasından da Michel’in 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği ilan edilmişti.
Tüm bu gelişmelerin sonrasında AB Dışişleri Bakanları bugün Brüksel’de bu konuları görüşmek üzere, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı. Libya ve İran konusunu ele alacak olan AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra üye devletler adına ortak bir karar metni yayınlanması bekleniyor.

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