AB Dışişleri Bakanları Lukaşenko'ya Yaptırımda Anlaştı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, hile yapıldığı iddia edilen 9 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.
26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, AB’nin 2 Ekim’de kararlaştırdığı 40 kişilik yaptırım listesi içinde yer almıyordu. Ancak AB, Lukaşenko’nun ülkenin içinde bulunduğu krize çözüm olarak seçimin yeniden yapılmasını değerlendirmemesi nedeniyle yaptırımlar dışında bir seçeneğinin kalmadığını belirtiyor.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘‘Bu Belarus’ta devam eden duruma bir yanıttır’’ dedi. Lüksemburg’da AB dışişleri bakanları toplantısına başkanlık eden Borrell, Belarus yetkililerinin herhangi bir diyalog kurma çabası içine girdiklerine dair işaret olmadığını, Lukaşenko’nun özgür ve adil başkanlık seçimleri düzenlenmesinin müzakere edilmesine ‘‘tamamen isteksiz’’ olduğunu belirtti.
AB yetkilileri Belarus’taki durumun daha kötüye gittiğini bildirdi vemal varlıklarının dondurulmasıyla seyahat yasaklarının bundan böyle Belarus’taki duruma bağlı olmaksızın uygulanacağına dikkat çekti.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Lüksemburg’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının ardından Lukaşenko’nun yaptırım listesine alınması gerektiğini söyledi. ‘‘Geçen toplantımızdan bu yana hiçbir şey değişmediğini görmeliyiz’’ diyen Maas, yeni bir yaptırım paketi önerdiğini ve bu yaptırım listesinde Lukaşenko’nun da yer alması gerektiğini kaydetti.
Belarus’ta güvenlik güçleri Pazar günü seçimlerin tekrar etmesini isteyen 713 kadar protestocuyu gözaltına aldı. Polis, basınçlı su ve copla göstericileri dağıttı.
Reuters haber ajansına göre yerel televizyon kanallarının görüntülerinde polisin başkent Minsk’te göstericileri coplarla dövdüğü ve plakasız siyah minibüslere bindirdiği görüldü.
Bu gösterilerde şimdiye kadar 13 binden fazla kişi gözaltına alındı. Bunların bazıları daha sonra serbest bırakıldı.
Muharebe silahlarının kullanılmasına izin
Belarus İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada Belarus polisinin bundan böyle sokaklardaki olaylara müdahale etmek için muharebe silahları kullanmasına izin verileceğini belirtti.
Bakanlık polisin yetkilileri dağıtmak için işaret fişeği ve göz yaşartıcı gaz da kullandığını bildirdi.
Bakanlık, gösterilerin ‘‘organize ve son derece radikal’’ hale geldiğini belirtti.
Bakanlık, gerekli olması halinde özel ekipmanların ve askeri silahların da kullanılacağını kaydetti.
Eski Sovyet cumhuriyetlerinden Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen seçimleri Aleksander Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından ülkede protesto gösterileri devam ediyor. Göstericiler her hafta sokaklara çıkarak Lukaşenko’nun istifa etmesini ve seçimin yenilenmesini talep ediyor. 1994’ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko ise seçimlere hile karıştırdığı iddialarını reddediyor.