AB Dışişleri Bakanları Lukaşenko'ya Yaptırımda Anlaştı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, hile yapıldığı iddia edilen 9 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, AB’nin 2 Ekim’de kararlaştırdığı 40 kişilik yaptırım listesi içinde yer almıyordu. Ancak AB, Lukaşenko’nun ülkenin içinde bulunduğu krize çözüm olarak seçimin yeniden yapılmasını değerlendirmemesi nedeniyle yaptırımlar dışında bir seçeneğinin kalmadığını belirtiyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘‘Bu Belarus’ta devam eden duruma bir yanıttır’’ dedi. Lüksemburg’da AB dışişleri bakanları toplantısına başkanlık eden Borrell, Belarus yetkililerinin herhangi bir diyalog kurma çabası içine girdiklerine dair işaret olmadığını, Lukaşenko’nun özgür ve adil başkanlık seçimleri düzenlenmesinin müzakere edilmesine ‘‘tamamen isteksiz’’ olduğunu belirtti.

AB yetkilileri Belarus’taki durumun daha kötüye gittiğini bildirdi vemal varlıklarının dondurulmasıyla seyahat yasaklarının bundan böyle Belarus’taki duruma bağlı olmaksızın uygulanacağına dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Lüksemburg’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının ardından Lukaşenko’nun yaptırım listesine alınması gerektiğini söyledi. ‘‘Geçen toplantımızdan bu yana hiçbir şey değişmediğini görmeliyiz’’ diyen Maas, yeni bir yaptırım paketi önerdiğini ve bu yaptırım listesinde Lukaşenko’nun da yer alması gerektiğini kaydetti.