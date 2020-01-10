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  4. AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı

AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: - "Üye ülkelerle Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında stratejik bir tartışma yürütmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundum. Böylelikle resmi daha geniş bir şekilde analiz edebiliriz" - Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg: - "(İran-ABD gerginliği) Eğer taraflar müzakere masasına gelmiyorlarsa biz müzakere masasını onlara götürmeliyiz" - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci bir Suriye olur. Bunun olmaması lazım"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Üye ülkelerle Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında stratejik bir tartışma yürütmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundum. Böylelikle resmi daha geniş bir şekilde analiz edebiliriz." diye konuştu.

Borrell, toplantıda ilk olarak Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını belirterek bu çerçevede yürütülen görüşmeler hakkında bilgi alışverişi yapılacağını kaydetti.

Yüksek Temsilci Borrell, toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de katılacağını aktardı.

Dışişleri bakanlarının aynı zamanda İran'daki gelişmeleri de ele alacağını ifade eden Borrell, bu bölümde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.

- "AB daha etkin tutum sergilemeli"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi konusunun her yönüyle araştırılmasının önemine işaret ederek Tahran yönetiminin bu konudaki araştırmalara açık olduğu yönünde verdiği sinyallerin önemli olduğunu söyledi.

Schallenberg, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması için AB'nin daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydederek, "Eğer taraflar müzakere masasına gelmiyorlarsa biz müzakere masasını onlara götürmeliyiz." diye konuştu.

İki taraf arasında bir diyalog kanalının kurulmasının önemine işaret eden Schallenberg, şiddet sarmalından uzaklaşarak siyasi diyaloğa kapı aralanması gerektiğini ifade etti.

- "Libya ikinci Suriye olur"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci bir Suriye olur. Bunun olmaması lazım." ifadesini kullandı.

Bu konuda Berlin sürecini başlattıklarını anımsatan Maas, Libya'da ateşkesin sağlanmasını ve bir silah ambargosunun uygulanmasını istediklerini aktardı.

Yarın Başbakan Angela Merkel'in Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğine işaret eden Maas, "Bu ihtilafta Rusya önemli rol oynadığı için Putin ile görüşeceğiz ve Rusya’nın çözümün bir parçası olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

AB’nin de Irak’ta ve Orta Doğu’da bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Maas, Irak’ın ABD ile İran arasında bir çatışma sahnesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Maas, Avrupalıların Irak’a hem askeri ve hem de sivil alanda çok yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Bunların kaybolmaması gerekir." dedi.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Maas, DEAŞ’a karşı mücadelenin sonlandırılması durumunda bunun Irak’ı büyük ölçüde istikrarsızlaştıracağı ve "DEAŞ’a yeni oyun alanları açacağı" uyarısında bulundu.

Alman bakan, İran ile nükleer anlaşmadan doğan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda görüşeceklerini, bunların yerine getirilmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Maas, bundan dolayı nükleer anlaşmanın bir geleceği olması gerektiğini belirterek riayet edilmediğinde anlaşmanın geleceğinin olmayacağını söyledi. Heiko Maas, İran’dan anlaşmaya uymasını beklediklerini kaydetti.

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AB AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Jose Borrell ırak İRAN Libya

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