AB dışişleri bakanları Paris'te acil toplanıyor

Rusya lideri Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından bu sabah toplanan AB Daimi Büyükelçileri (Coreper), Rusya'ya uygulanacak yaptırım listesini görüşmeye başladı. AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'nın doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlara karar vereceğini duyurdu.

Hint-Pasifik'te işbirliği için AB forumunun Paris'teki açılışında konuşan Borrell, "Dönem başkanı Fransa'nın toplantıdan sonra Paris'te organize edeceği bir acil dışişleri konseyi toplayacağını" duyurdu. Borrell "Bu öğleden sonra Konsey, alacağımız yaptırımlara karar verecek. Hızlı hareket etmeliyiz. Bu öğleden sonra, burada Paris'te, bu yaptırımların oybirliğiyle kabul edileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Josep Borrell, Donbass'ta bu aşamada “büyük çaplı bir işgal yaşanmadığını ancak Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiğini" belirterek "Olası yaptırımları içeren bir paketimiz var. Farklı önlemler var ve bunların uygulanma derecesi saldırganlık düzeyine bağlı olacak" diye konuştu.

AVRUPA BORSALARI AÇILIŞTA DÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna krizindeki gelişmeler, Avrupa borsalarını da etkiledi. Avrupa borsaları, Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere asker gönderilmesi talimatını vermesinin ardından ortaya çıkan büyük bir çatışma çıkacağı endişesiyle Salı günü keskin düşüşlerle açıldı. Paris Menkul Kıymetler Borsası CAC 40 yüzde 1,61, Frankfurt yüzde 2,13, Londra yüzde 1,20 ve Milano yüzde 2,25 puan değer kaybetti. Avrupa borsası Eurostoxx 50 endeksi de yüzde 1,79 değer kaybıyla güne başladı.

