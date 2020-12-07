AB Dışişleri Bakanları Türkiye'ye Yaptırım da Uzlaşamadı

Dışişleri bakanlarının Brüksel'deki buluşmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Türkiye'ye yaptırım konusunun ele alındığını ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Borrell, "Maalesef, Türkiye ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki tavrı konusunda bir değişiklik sağlayamadık. Tam tersine durum daha da kötüye gitti ve bu konuda tüm üyeler hemfikir. Bakanlar, liderleri bilgilendirecek. Bu konudaki nihai kararı bu hafta toplanacak olan liderler verecek" dedi.

Bir gazetecinin, "Liderler zirvesinden ne tür bir yaptırım bekleyebiliriz. Bir isim listesi mi, sektörel yaptırım mı, silah ambargosu mu?" sorusuna Borrell, "AB Konseyi yapmak istediği ne ise onu yapacak. Size daha yapılmayan bir toplantıda ne konuşulacağı ya da nasıl bir karar alınacağını önceden söyleyemem. Liderler trtışacak ve bir sonuca varacak" yanıtını verdi.

"Almanya diyalogun sürecinden yana"

Dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bugünkü toplantıda Türkiye'ye tepki verilip-verilmeyeceği konusunda ortak bir karara varamadık. Perşembe ve Cuma günü yapılacak zirvede liderlerin görüş birliğine varmasını beklememiz lazım. Türkiye'ye tepki verilip-verilmeyeceği orada kararlaştırılacak. Biz iki taraf arasında arabuluculuk yaptık ancak başarılı olamadık. Almanya Türkiye ile diyalog sürecinden yana" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir yanıt verilmesi gerektiği konusunda tüm üyeler hem fikir" dedi.