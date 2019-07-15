HABER

AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor

15.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanması planlanan yaptırımları masaya yatırıyor.

AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor

Brüksel'de bugün düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri var. Türkiye'nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasa dışı" olarak nitelendiren Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı cezaî önlemler almayı planlıyor. Türkiye'ye karşı uygulanması planlanan yaptırımlar arasında Havacılık Anlaşması'yla ilgili yürütülen müzakerelerin askıya alınması, AB yardımlarının kısılması ve Avrupa Yatırım Bankası üzerinden verilen kredilerin sınırlandırılması bulunuyor.

AB, planladığı yaptırımlarla Ankara üzerinde baskı oluşturarak Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine son vermesini amaçlıyor. Ancak Türkiye, sondaj faaliyetlerinde bulunduğu bölgenin kıta sahanlığına ait olduğunu savunarak Doğu Akdeniz'de hak iddia ediyor.

Ankara sondaj faaliyetlerinde ısrarlı

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs merkezli Kıbrıs Postası gazetesinde Ankara'nın tutumu ile ilgili bir makalesi yayımlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs yönetimini Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hiçe saymakla eleştirdi ve Güney Kıbrıs yönetimini Türkiye'nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal etmekle suçladı. Aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin Ada'daki doğal kaynaklarla ilgili haklarını da savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerine işaret etti.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı da hafta sonu doğal gaz arama tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Akıncı, açıklamasında Güney Kıbrıs yönetimine Ada çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için ortak bir komite kurulması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği'nin tutumu

Doğal gaz tartışmasında Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olduğunu vurgulayan Brüksel ise Türkiye'yi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor. Türkiye'nin sondaj amaçlı bölgeye iki araştırma gemisi göndermesini yasa dışı olarak nitelendiren Birlik, bunun Türkiye'nin uzun vadede AB ile ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı mesajları veriyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine Akdeniz'e kıyısı olan Mısır da tepki gösteriyor. Mısır Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve tek taraflı çalışmalar yaptığı savunulmuştu. Mısır, Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yaptığı ülkelerden biri. Kıbrıs'ın, Akdeniz'e kıyısı olan Lübnan, İsrail ve Suriye ile de anlaşması var. Münhasır Ekonomik Bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu bölgeler olarak tanımlanıyor.

Türkiye, bölgeye ilk olarak geçen Mayıs ayında Fatih adlı sondaj gemisini göndermişti. Yavuz adlı ikinci sondaj gemisi de Temmuz başından bu yana Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine katılıyor.

Reuters,dpa,AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
15 Temmuz mağduriyetleri giderilemedi15 Temmuz mağduriyetleri giderilemedi
Binlerce kişi sokağa indi! O ülke ayaktaBinlerce kişi sokağa indi! O ülke ayakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskova'da binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi sokağa indi! O ülke ayakta

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Putin'i yıkan ölüm haberi!

Trump'ın emri sonrası ülke genelinde harekete geçtiler! Baskınlar başladı!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak nehre düştü: Çok sayıda ölü var!

Paraşütçüleri taşıyan uçak nehre çakıldı!

Rum basını, Türkiye'nin doğal gaz bulduğunu öne sürdü

Rum basınından flaş iddia!

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.