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AB dışişleri bakanları Türkiye'yi görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler"

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." dedi.

Lüksemburg'da yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, 17-18 Ekim'de düzenlenecek AB Lider Zirvesi'nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağını belirten Mogherini, "Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin, Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." ifadelerini kullandı.

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