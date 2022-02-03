AB Doğalgaz İçin Acil Durum Planlarını Değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) doğalgaz tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklar halinde acil durumda uygulanmaya konacak planları değerlendiriyor.

Batı ve Rusya arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim, Avrupa’ya doğalgaz akışıyla ilgili kaygıları gündeme getiriyor. Bu durum Avrupa Komisyonu ve ABD’nin alternatif doğalgaz tedarik yollarını gözden geçirmesine neden oluyor.

27 üyeli Avrupa Birliği’nin enerji sorumlusu Kadri Simson, incelemenin sonuçlarının bu ayın sonunda ele alınacağını bildirdi.

Simson, Avrupa Parlamentosu enerji komisyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘Tüm üye ülkelerin hazırlıklı olması ve acil durum planlarını koşullara uygun hale getirmek için gözden geçirmesi önemli. Komisyon, Avrupa düzeyinde üye ülkelerle bağlantı içinde durum değerlendirmesi yapıyor’’ dedi.

AB mevzuatı, her üye ülkenin doğalgaz krizine müdahalede kullanacağı bir planının olmasını öngörüyor. Bunlara tedarikçilerin hızla alternatif araması ve hükümetin sanayi tesislerinin doğalgaz vanalarının kapatılması talimatını vermesi gibi müdahaleleri içeren piyasa temelli önlemler dahil.

Simson, mevcut gaz stoklarının ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri ağının AB’yi arz güvenliği sorunlarına karşı koruyacağı görüşünü dile getirdi.

Simson, siyasi olarak sorulması gereken sorunun, Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz ithalatının beklenenden daha düşük olması nedeniyle son aylarda görülen yüksek fiyatların uzun süre devam etmesine dayanıp dayanamayacağı olduğunu kaydetti.

Simson, bu durumun AB hükümetlerinin tüketicileri yüksek faturalardan korumak için vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve diğer önlemler almaya teşvik etmesi seçeneğini oluşturabileceğini ve hükümetlerin bu konuda karar almaları gerekebileceğini belirtti.

Rusya, AB’nin satın aldığı doğalgazın yüzde 40’ını tedarik ediyor.

Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı Ocak ayında rekor düzeyde arttı. Bunun yüzde 45’i ABD’den alındı.

Uzmanlar, sıvılaştırılmış doğalgaz dağıtımındaki daha fazla artışın küresel sıvılaştırma kapasitesiyle ve tedarikçilerin mevcut sözleşmeleriyle sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük doğalgaz tedarikçilerinden Katar, bu hafta olası bir doğalgaz tedariği sıkıntısı durumunda Avrupa’nın enerji ihtiyaçlarını tek taraflı olarak karşılayamayacağını söyledi.

Avrupa’nın doğalgaz altyapı işletmecileri birliği Gaz Altyapısı Avrupa’nın verilerine göre, Avrupa’da doğalgaz depolama alanlarında doluluk seviyesi şu anda tam kapasitenin yüzde 40, bir yıl önceki seviyesinin de yüzde 10 altında.

