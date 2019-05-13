AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Rusya'nın Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikasına karşı ülkesinin dost ve müttefiklerinin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Brüksel'de bugün düzenlenen Avrupa Birliği-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Zalkaliani toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zalakliani, AB-Doğu Ortaklığı programının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda ortak ülkelerin temsilcileri ile güvenlik konularını değerlendirdiklerini ifade etti.

Rusya'nın Gürcistan'a karşı işgal politikasını sürdürdüğünü söyleyen Zalkaliani, bu durumun bölgede bir güvenlik sorunu yarattığını vurgulayarak, "Bugünkü toplantıda güvenlik açısından ortaya çıkan sorunlara değinildi. Bu açıdan toplantıda, ülkemizin topraklarını işgal etmeye devam eden Rusya'ya yönelik ortaklarımızın somut mesajlar gönderilmesi gerektiğini belirttim." dedi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyon yolunda yürümeye devam ettiğini, Rusya'nın ise bölgede Avrupa'nın imajına zarar vermek peşinde olduğunu savunan Zalkaliani, " "Bizim Avrupa ile entegrasyon açısından somut sonuçlar elde etmemiz, Rusya’nın bölgede geliştirmeye çalıştığı Avrupa’ya yönelik şüpheci yaklaşıma bir cevap olmalıdır." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki toplantıya Zalkalia'nın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Moldova ile Ukrayna'dan üst düzey katılım sağlandı.

