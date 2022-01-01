AB dönem başkanı Fransa oldu

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devraldı. Fransa hükümetinden yapılan açıkamada, dönem başkanlığının sloganı olarak, "yükseliş, güç, aidiyet" ifadelerinin seçildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona krizi sonrası için uygulanacak yeni bir Avrupa kalkınma modeli ile inovasyon ve istihdamın teşvik edilmesi, rekabet gücününün güvence altına alınması ve iklim koruma hedefleri ile uyumlu bir yol izlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Macron, Fransa dönem başkanlığının öncelikli hedefleri olarak, iklim koruma ve dijitalleşmeye işaret etti, Avrupa egemenliğinin güçlendirilmesi ve asgari ücret konularının da gelecek 6 aylık süreçte gündemde olacağını vurguladı.

Fransa'nın 13'üncü kez üstlendiği dönem başkanlığı sırasında 17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi de düzenlenecek. Fransa'nın ardından AB dönem başkanı 1 Temmuz 2022'den itibaren Çekya olacak.

Almanya G7 dönem başkanı oldu

2022 yılının ilk gününde Almanya, G7 ülkelerinin dönem başkanlığını bir yıllığına üstlendi. Almanya'nın dönem başkanlığında, Başbakan Olaf Scholz başkanlığında 26-28 Haziran 2022 tarihleri arasında Bavyera Alpleri'ndeki Elmau Sarayı'nda G7 Zirvesi de gerçekleştirilecek.

Bu zirvede iklim koruma, pandemiyle mücadele ve dünya çapında uluslararası işbirliklerinin ve demokrasilerin güçlendirilmesi konuları gündemde olacak.

"Yediler Grubu" olarak da adlandırılan G7, ekonomik ve demokratik açıdan güçlü olan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Grup, 1975 yılında eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ve Fransız mevkidaşı Valéry Giscard d'Estaing öncülüğünde G6 olarak kuruldu ve bir yıl sonra Kanada'nın katılımı ile G7 adını aldı. 1998'de Rusya da gruba dahil oldu ancak 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle çıkarıldı.

Almanya dönem başkanlığını İngiltere'den devraldı.

dpa,AFP/TY,GY

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