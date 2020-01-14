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  4. AB Dönem Başkanı Hırvatistan’dan Türkiye’ye Övgü

AB Dönem Başkanı Hırvatistan’dan Türkiye’ye Övgü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, Türkiye’nin kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gelişini yüzde 98 azaltmayı başardığını söyledi.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda dönem başkanlığı süresince yürüteceği öncelikleri açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkoviç, Türkiye’nin kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gelişini yüzde 98 azaltmayı başardığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda dönem başkanlığı süresince yürüteceği öncelikleri açıkladı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, 30 yıllık demokrasi, 28 yıllık uluslararası toplum üyeliği ve 7 yıllık AB üyeliği gibi kısa bir sürede AB’nin Dönem Başkanlığını devraldıklarını, Hırvatistan’ın geleceğini AB ile aynı çerçevede görerek çalıştıklarını, şimdi de dönem başkanı ülke olarak AB’nin geleceğe taşınmasında aktif rol oynayacağını söyledi.
AB Dönem Başkanlığı önceliklerini açıklayan Hırvatistan, görev süresi boyunca öncelikli olarak genişleme politikasına özel bir çaba harcanacağını bildirdi. Zagreb’te düzenlenecek bir zirvede genişleme sürecinin yeniden ele alınacağını ve reform yapılacağını duyuran Hırvat Başbakan, genişlemede yeni bir dönemin başlaması anlamına gelecek bu süreçte aday ülkelerin yakın bir çalışmaya davet edileceğini belirtti.
Genel kurul görüşmeleri sırasında söz alan Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük, Türkiye’ye atıf yaparak, yenilenecek genişleme sürecinde ve Zagreb’de düzenlenecek zirvede tüm aday ülkelerin yerini alması gerektiğini hatırlattı.
Avrupa Parlamentosu üyelerinin genel kurulda, Hırvatistan’da sığınmacılara hukuk dışı uygulamalarla muamele edildiği, polis köpeklerinin saldırıldığı ve sefalete terk edilmiş sığınmacılar olduğu ve uluslararası hukuka uyulmadığı iddialarını gündeme getirmeleri üzerine cevap veren Hırvatistan Başbakanı, sığınmacılar konusunda Türkiye ile yürürlükte olan bir anlaşmanın bulunduğunu, Türkiye’nin çok başarılı bir şekilde taahhütlerine uyduğunu ve yüzde 98 oranında kaçak göçmeni engelleyen bir başarı sergilediğini, kendi ülkesinde de hukuka uygun insani bir sığınmacı politikası uygulanması için çaba göstereceklerini bildirdi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan sunumda ayrıca AB Bütçesinin güçlendirilmesi, stratejik dijital ajanda, iklim değişikliği ile mücadelenin ekonomik dönüşümün temeli haline getirilmesi konularının da diğer öncelikler olacağı açıklandı.

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