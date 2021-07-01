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AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti

01.07.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Slovenya devraldı.

AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.

SÜRECİ NASIL YÜRÜTECEĞİ MERAK KONUSU

Slovenya medyasında yer alan haberlerde, bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını devralan Slovenya'nın süreci nasıl yürüteceği ve hangi konulara öncelik vereceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

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RESMİ OLMAYAN BELGE GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu arada, ülkede aşırı sağcı olarak nitelendirilen Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'ın parçalanmasını ele alan resmi olmayan belge (non-paper) gönderdiği iddia edilmişti.

Jansa, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı belgeyi göndermediğini savunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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